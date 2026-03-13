Yli tuhat hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita pohjalaismaakuntiin – tavoite ylittyi kirkkaastiEri suojeluohjelmien mukaiset toteutuspinta-alat ja -eurot jakautuivat kolmeen maakuntaan.
Suojeluohjelmien toteutus ylitti ELY-keskuksen alueella vuodelle 2025 asetetun 1000 hehtaarin kokonaistavoitteen. Yhteensä Etelä-Pohjanmaa ELY-keskus toteutti 1139 hehtaaria erilaisia suojelualueita Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakunnissa.
Asiasta kertoo tiedotteessaan Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus.
Kokonaishehtaarimäärästä METSO-ohjelmaa toteutettiin yhteensä 213 hehtaaria, HELMI-ohjelmaa 699 hehtaaria ja vanhoja suojeluohjelmia, Naturan-ohjelmaa, kaavojen suojeluvarauksia ja uhanalaisten lajien suojelua yhteensä 227 hehtaaria.
Maksetut kauppahinnat, välirahat, rauhoituskorvaukset ja lunastuksien kohteenkorvaukset sisältävää hankintarahaa maakuntiin ohjautui yhteensä noin 2 670 000 euroa.
Eri suojeluohjelmien mukaiset toteutuspinta-alat ja -eurot jakautuivat kolmeen maakuntaan.
Etelä-Pohjanmaalla Metso- ja Helmi-ohjelmiin sekä lakisääteiseen suojeluun lukeutuvaa suojelua yhteensä 548 hehtaarin edestä.
Hankintarahaa maakuntaan ohjautui yhteensä 1 300 000 euroa.
Keski-Pohjanmaalla vastaavasti suojelua kertyi yhteensä 433 hehtaaria Korvauksina ja kauppahintoina maksettiin Metso-ja Helmi-ohjelmiin sekä lakisääteiseen suojelun osalta yhteensä 300 000 euroa.
Pohjanmaan maakunnassa Metso- ja Helmi-ohjelmiin sekä lakisääteiseen suojeluun lukeutuvaa suojelua toteutettiin yhteensä 158 hehtaaria.
Hankintarahaa maakuntaan ohjautui 1 070 000 euroa.
Vuodelle 2026 Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskukselle on sovittu 500 hehtaarin kokonaistavoite, joka painottuu erityisesti Metso-ohjelman toteuttamiseen.
Metso-ohjelmassa suojelu perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen ja sen kautta pyritään turvataan puuston rakennepiirteiltä edustavia ja lajistoltaan monimuotoisia metsäluonnon elinympäristöjä
