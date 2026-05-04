IL: Metsänhoitoyhdistys mylläsi kansanedustajan mökkipihan luvatta Perussuomalaisten kansanedustaja Minna Reijonen ihmettelee metsänhoitoyhdistyksen toimintaa.

Mökkitontin maasto oli Reijosen mukaan muokkauksen jäljiltä karun näköistä. Kuvituskuva. Kuva: Markku Pulkkinen

Nilsiäläinen kansanedustaja Minna Reijonen (ps.) on harmissaan metsänhoitoyhdistyksen toiminnasta.

Reijonen kertoo Iltalehdelle, miten mhy:n kaivuri oli ollut tekemässä maanmuokkausta hänen mökkitonttinsa metsään ilman lupaa. Asian huomasivat mökin vieressä asuvat vanhemmat.

Reijosen mukaan metsä oli ”kuin pommin jäljiltä”. Lisäksi tontille johtava yksityistie oli vaurioitunut.

”Maasto oli rikkonaista ja kivet oli nostettu ylös, joten jälki oli todella karun näköistä”, hän kertoo IL:n haastattelussa.

Reijonen oli aiemmin tehnyt yhdistyksen kautta puukappaa. Sen yhteydessä oli keskusteltu mahdollisista myöhemmistä metsänhoidon toimenpiteistä, mutta mitään sopimusta maanmuokkauksesta ei ollut tehty.

Reijosen mukaan mhy on myöntänyt virheensä ja pahoitellut tapahtunutta. Vahinkojen korvaamista selvitellään parhaillaan.

”Metsänhoitoyhdistysten pitäisi tarkentaa toimintatapojaan, jotta vastaavaa tilannetta ei pääsisi syntymään, että ilmoittamatta, tilaamatta, sopimatta ja maanomistajan tietämättä tehdään sellainen maanmuokkausoperaatio alueelle, johon ei ole ollut mitään tarvetta muokata maata”, hän toteaa.

