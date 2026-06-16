Lukijalta: Metsäammattilaisille verkoston toiminta on tärkeää Metsäammattilaisiin kohdistetaan erittäin herkästi epäasiallista vaikuttamista, kirjoittaa Metsäammattilaisten verkoston verkostokoordinaattori Juri Laurila. ”Metsäammattilaiset toivovat, että metsäkeskusteluiden taso paranee nopeasti niin, ettei kenenkään tarvitse pelätä epäasiallista vaikuttamista ilmaistessaan mielipiteitään tai tuodessaan osaamistaan julkiseen keskusteluun.”

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Osa metsäalan ammattilaisista ei uskalla tuoda esiin omia näkemyksiään, kirjoittaja toteaa. Kuvituskuva. Kuva: Jarkko Sirkiä

Mielipide | Politiikka Lukijalta Juri Laurila

Metsänhoitajat Ilona Hohteri, Pauliina Schiestl-Aalto ja Juho Aalto esittivät kriittisen näkemyksen alkumetreillä olevasta Metsäammattilaisten verkostosta (MT 10.6.). He arvostelivat niin verkoston anonyymiä toimintaa kuin faktantarkastustakin. Metsäammattilaiset suhtautuvat kritiikkiin maltillisesti.

Kirjoituksessa arvosteltiin sitä, että Metsäammattilaisten verkosto toimii anonyymisti. Verkoston jäsenet voivat osallistua julkiseen keskusteluun verkoston nimissä, koska metsäkeskusteluiden nykytila sitä valitettavasti vaatii.

Metsäammattilaisiin kohdistetaan erittäin herkästi epäasiallista vaikuttamista, jota ei suvaita muiden osalta. Vaikuttaminen voi olla henkilöön kohdistuvaa maalittamista, mitätöintiä tai mustamaalaamista, mutta se voi olla myös työnantajaan kohdistuvaa painostusta tai työnantajan toimesta tapahtuvaa sanan- ja mielipiteenvapauden rajoittamista.

Metsäammattilaiset toivovat, että metsäkeskusteluiden taso paranee nopeasti niin, ettei kenenkään tarvitse pelätä epäasiallista vaikuttamista ilmaistessaan mielipiteitään tai tuodessaan osaamistaan julkiseen keskusteluun.

Faktantarkastuksessa Metsäammattilaiset tuovat asiat julkisuuteen, kuten lehdetkin. Helppotajuisesti ja kiinnostavasti, mutta faktat tarkastetaan faktoina. Ei mielipiteinä, kuten kirjoittajat asiattomasti vihjailevat.

Verkosto on jo alkumetreillä kasvanut kymmenien metsäammattilaisten ryhmäksi, jossa on metsänhoitajia, metsätalousinsinöörejä, biologeja, yrittäjiä, metsäkoneenkuljettajia, ja muita metsäammattilaisia eri puolilta Suomea. Metsämiesten säätiön teettämän Suuren metsäammattilaiskyselyn mukaan 93 prosenttia metsäammattilaisista on tyytymättömiä metsäkeskusteluihin ja metsäuutisointiin. Verkosto on heitä varten perustettu.

Verkosto on saanut alan sisältä paljon positiivista palautetta ja herättänyt kiitettävästi keskustelua. Ensimmäistä kertaa metsäkeskusteluissa on mukana alan ammattilaiset ilman rajoitteita. Verkosto pyrkii antamaan metsäammattilaisille sen äänen, joka heiltä on viety.

Uuteen tottuminen vie varmasti aikaa kaikilla metsäkeskusteluiden osapuolilla. Pelikentälle on tullut pelaaja, joka korjaa vinoutuneita käsityksiä ja tarjoaa toimittajille mahdollisuuden saada metsäammattilaisten näkemyksen halutessaan. Metsäuutisointi ja metsäkeskustelut tarvitsevat alan asiantuntemusta, jotta lähes kaikkien metsäammattilaisten ei tarvitse olla tyytymättömiä siihen enää tulevaisuudessa.

Juri Laurila

verkostokoordinaattori

Metsäammattilaisten verkosto