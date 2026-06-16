Metsäjätti ylpeilee maksavansa 20 000:n sairaanhoitajan palkan ja työllistävänsä Seinäjoen verran ihmisiä Metsä Groupin kokonaisvaikutus Suomen talouteen on runsaat 10 miljardia euroa vuodessa.

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Metsä Groupin Kemin sellutehdas. Kuvituskuva. Kuva: Timo Heikkala

Metsä | Metsäteollisuus Jussi Vehkala

Metsä Groupin toiminta tuottaa Suomen talouteen vuosittain noin 3,4 miljardin euron arvonlisän ja työllistää yhteensä yli 30 000 ihmistä, kerrotaan yhtiön tiedotteessa.

Arvonlisä tarkoittaa maahan palkkoina, voittoina ja veroina jäävää rahaa.

Tiedot perustuvat konsulttiyhtiö KPMG:n laatimaan arvioon vuosilta 2023–2025. Metsä Group on tilannut arvion itsestään.

Metsä Groupin kokonaisvaikutus Suomen talouteen on taas runsaat 10 miljardia euroa vuodessa. Summa muodostuu yhtiön oman liikevaihdon lisäksi hankinnoista, investoinneista, palkoista ja niiden synnyttämistä vaikutuksista eri toimialoilla.

Yhtiö tuottaa Suomessa arviolta noin 930 miljoonan euron verotulot vuosittain. Summa vastaa yli 20 000 sairaanhoitajan vuosipalkkaa, tiedotteessa havainnollistetaan.

Tässä tilanteessa on erityisen tärkeää, ettei Suomi kansallisin päätöksin heikennä metsätalouden ja -teollisuuden toimintaympäristöä. Jussi Vanhanen

Metsä Group työllisti Suomessa tarkastelujaksolla suoraan keskimäärin 5 750 henkilöä.

Kun mukaan lasketaan hankintaketjujen, investointien ja palkankäytön synnyttämät kerrannaisvaikutukset, nousee työllisyysvaikutus noin 30 800 henkilöön.

Tätä verrataan Seinäjoen kokoisen kaupungin työssä käyvän väestön määrään.

”Selvitys osoittaa konkreettisesti, miten laaja vaikutus metsätaloudella ja -teollisuudella on Suomen työllisyyteen, talouskasvuun ja julkiseen talouteen”, sanoo Metsä Groupin pääjohtaja Jussi Vanhanen.

Vanhanen korostaa, ettei politiikkatoimilla saa heikentää metsätalouden edellytyksiä.

”Tässä tilanteessa on erityisen tärkeää, ettei Suomi kansallisin päätöksin heikennä metsätalouden ja -teollisuuden toimintaympäristöä vaan päinvastoin tukee niiden uudistumista, tehokasta toimintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä.”