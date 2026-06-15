Suomen ja Norjan välinen raja siirtyi Suomen ja Norjan rajankäyntivaltuuskunnat kävivät läpi 737 kilometrin mittaisen valtakunnanrajan.

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Valtakunnanrajaan tuli muutoksia Tenojoella. Kuvituskuva. Kuva: Pekka Fali

Metsä | Maanomistus Jussi Vehkala

Suomi ja Norja saivat rajankäynnin päätökseen. Valtakunnanraja mitattiin ja kaikki 209 rajapyykkiä tarkistettiin, huollettiin ja dokumentoitiin, kerrotaan Maanmittauslaitoksen tiedotteessa. Edellinen rajankäynti saatettiin voimaan vuonna 2003.

Rajalinja siirtyi paikoin Tenojoen jokiuomassa. Maalla raja pysyi samana, ja myös luotojen ja saarien omistussuhteet säilyivät ennallaan.

Raja Tenojoella siirtyi, koska virtaukset ovat muuttaneet jokea.

”Jokirajan sijainti joissakin Tenojoen vesistön kohdissa muuttui edellisestä rajankäynnistä, koska joen virtaus liikuttaa uomaa, jossa raja kulkee”, kertoo kartastopäällikkö Jyrki Lämsä Maanmittauslaitoksesta.

”Myös teknologia on kehittynyt ja olemme voineet mitata rajan entistä tarkemmin. Varsinaiset pinta-alojen muutokset ovat kuitenkin pieniä”, hän jatkaa.

Ajantasainen uusi raja on päivitetty karttatietoihin ja on nähtävissä Maanmittauslaitoksen Karttapaikka-palvelussa.

Rajankäynti tehdään 25 vuoden välein. Maanmittauslaitos on valmistelemassa parhaillaan Suomen ja Ruotsin välistä rajankäyntiä, jonka arvioidaan käynnistyvän tulevina vuosina.