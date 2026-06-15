Omakalan löytänyt jo liki 30 000 kalastajaa – eniten ilmoituksia on tullut tästä kalalajista Vuonna 2022 julkaistun Omakala-palvelun käyttäjämäärä tuplaantui viime vuonna.

Jaa Kuuntele

Yleisin saalislaji Omakalassa oli viime vuonna lukumääräisesti jälleen ahven. Kuva: Risto Jussila

Metsä | Kalastus Eija Vallinheimo

Omakala on Luonnonvarakeskuksen kehittämä vapaa-ajankalastajien mobiili- ja verkkopalvelu, jonka avulla kalastajat voivat tallentaa saaliitaan digitaaliseen kalastuspäiväkirjaan, selvittää vesistöjen kalastusrajoitukset ja tutkia syvyyskäyriä.

Vuoden 2025 alussa palvelussa oli noin 14 600 rekisteröitynyttä käyttäjää, mutta vuoden loppuun mennessä määrä oli noussut jo yli 27 000:een. Palveluun kertyy jatkuvasti aiempaa ajantasaisempaa, yksityiskohtaisempaa ja hyödyllisempää tietoa suomalaisten vapaa-ajankalastuksesta.

Omakala-palveluun kertyy jatkuvasti aiempaa ajantasaisempaa, yksityiskohtaisempaa ja hyödyllisempää tietoa suomalaisten vapaa-ajankalastuksesta.

Vuonna 2025 käyttäjämäärän kasvua vauhditti erityisesti vuoden alussa voimaan tullut tiettyjen saalislajien ilmoitusvelvollisuus. Lakimuutoksen myötä lohi-, taimen-, kyttyrälohi- ja ankeriassaalista tulee aina ilmoittaa 14 vuorokauden kuluessa. Omakala tarjoaa tähän helpon, digitaalisen väylän.

Omakalaan on vuosien 2022–2025 aikana tallennettu yhteensä jopa noin 250 000 kalayksilöä ja peräti 144 tonnin edestä saalista, josta valtaosa on raportoitu pyydetyksi vapavälinein. Pelkästään vuonna 2025 palveluun kirjattiin noin 132 500 saaliskalaa, mikä kertoo palvelun käytön ja saalisraportoinnin aktiivisesta kasvusta.

Yleisin saalislaji oli viime vuonna lukumääräisesti jälleen ahven, jota kirjattiin palveluun yli 32 000 yksilöä eli lähes neljännes kaikista palveluun ilmoitetuista kaloista.

Painon perusteella suurimmat saalislajit olivat taimen, jota ilmoitettiin Omakalaan viime vuonna lähes 31 tonnia (21 000 yksilöä) sekä hauki, jonka saalismäärä oli vajaat 17 tonnia (lähes 10 000 yksilöä).

”Palveluun tallentuu lajitiedon lisäksi myös paljon muuta dataa esimerkiksi saaliskalojen pituuksista, pyyntitavoista, ajankohdista sekä pyyntialueista, mikä auttaa rakentamaan uudenlaisen, reaaliaikaisen ja yksityiskohtaisen kuvan vapaa-ajankalastuksesta eri puolilla Suomea”, Omakalasta vastaava tutkija Mikko Olin summaa Luonnonvarakeskuksen tiedotteessa.

”Palvelu auttaa rakentamaan uudenlaisen, reaaliaikaisen ja yksityiskohtaisen kuvan vapaa-ajankalastuksesta eri puolilla Suomea.” Mikko Olin

Luken tiedotteen mukaan Omakalaan tallennettiin viime vuoden aikana myös useita poikkeuksellisen kookkaita saaliskaloja. Isokokoisimmat ilmoitetut hauet saavuttivat jopa 128 senttimetrin pituuden tai 14 kilogramman painon. Palveluun kirjattiin näiden lisäksi myös muun muassa karvan verran alle yhdeksän kilogramman painoiset kuha- ja taimenyksilöt sekä peräti 2,8 kilogramman ennätysluokan jättiahven.

Suomessa on noin 1,5 miljoonaa vapaa-ajankalastajaa.

Palvelun kautta ilmoitettuja tietoja hyödynnetään tutkimuksessa, kalakantojen kestävän käytön suunnittelussa sekä päätöksenteon tukena. Tietoa kaloista ja kalastuksesta kerätään edelleen myös kyselytutkimuksilla, mutta Omakala tuo niiden rinnalle jatkuvasti päivittyvää ja aiempaa syväluotaavampaa aineistoa. Luke kehittää Omakalaa jatkuvasti yhteistyössä kalastajien, viranomaisten ja muiden kalatalouden toimijoiden kanssa.

Joko sinulle tulee MT:n metsäuutiskirje? Saat ajankohtaisia uutisia sähköpostiisi kerran viikossa tilaamalla maksuttoman metsäuutiskirjeen.