Eläinoikeusakatemian kysely: Valkoposkihanhien metsästyksen salliminen pesimäaikana jakaa kansaaSuomalaisista 44 prosenttia vastustaa valkoposkihanhien ja merimetsojen pesimäaikaista ampumista.
Tuore Eläinoikeusakatemian kysely osoittaa, että useampi suomalainen vastustaa kuin kannattaa valkoposkihanhien ja merimetsojen pesimäaikaista metsästystä.
Tulokset saatiin kysymällä asiasta näin: ”Maa- ja metsätalousministeriö ajaa valkoposkihanhien ja merimetsojen metsästyksen sallimista myös pesimäaikaan. Metsästystä perustellaan lintujen aiheuttamilla vahingoilla. Toisaalta pesimäaikaista metsästystä on kritisoitu siksi, että se johtaa poikasten nälkäkuolemaan. Onko näiden lintujen pesimäaikainen metsästys mielestäsi hyväksyttävää?”
Eläinoikeusakatemian tilaaman ja Verianin toteuttaman kyselyn mukaan 44 prosenttia suomalaisista vastustaa valkoposkihanhien ja merimetsojen pesimäaikaista metsästystä. Pesimäaikaisen metsästyksen hyväksyy puolestaan 39 prosenttia suomalaisista.
Eduskunnassa käsitellään tällä viikolla lakiesitystä, joka sallisi valkoposkihanhien ja merimetsojen pesimäaikaisen metsästyksen tietyin ehdoin. Metsästystä voisi harjoittaa muun muassa lentokenttien läheisyydessä sekä korjaamattomilla pelloilla silloin, kun vähintään viisi hanhea ruokailee pellolla.
Pesimäaikainen metsästys jakaa suomalaisten lisäksi sukupuolia. Naisista 53 prosenttia vastustaa pesimäaikaista metsästystä, kun taas miehistä reilu kolmannes vastustaa pesimäaikaista metsästystä.
Vahvimman tuen merimetsojen ja valkoposkihanhien metsästys saa maalla asuvilta ja perussuomalaisten kannattajilta.
Pesimäaikaisen metsästyksen vastustus taas on yleisempää kaupungissa asuvilla, pienituloisilla ja vasemmiston sekä vihreiden kannattajilla.
Kyselyyn vastasi 1 020 henkilöä 5.–11.6.2026, ja sen virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat