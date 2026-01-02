ATL: Ruotsin villisikakannan arvioidaan olevan ennätyskorkealla Monet seikat viittaavat siihen, että Ruotsissa vilistää ehkä jopa enemmän villisikoja kuin koskaan ennen.

Ruotsin talvipopulaation arvioidaan liikkuvan peräti 300 000–400 000 villisian välillä. Kuva: Lari Lievonen

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Lisääntynyt saalismäärä, suuri määrä liikenneonnettomuuksia ja enemmän tuettuja trikiinitestejä. Nämä kaikki seikat viittaavat siihen, että villisikoja on tällä hetkellä Ruotsissa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Asiasta uutisoi ATL.

Metsästysvuodet 2019/2020 ja 2020/2021 olivat aiempia ennätysvuosia villisikojen metsästyksen suhteen Ruotsissa. Tuolloin kaadettiin noin 160 000 villisikaa vuodessa. Sen jälkeen saalismäärä laski vähitellen hiukan yli 100 000 villisian tienoille.

Tuoreimpien tietojen mukaan kuluneena metsästysvuonna ammuttiin jälleen 160 000 villisikaa. Myös muut villisikapopulaation koon arviointiin käytettävät indikaattorit osoittavat samaan suuntaan. Viime vuonna sattui 9 200 villisikoihin liittyvää liikenneonnettomuutta. Tänä vuonna onnettomuuksia tulee ennakkoarvioiden mukaan olemaan suurin piirtein saman verran.

Ruotsin elintarvikeviraston kokoamat tilastot yksityishenkilöiden teettämien tuettujen trikiinitestien määrästä osoittavat myös korkeita lukuja. Marraskuuhun mennessä oli tuettu lähes 140 000 trikiinitestin teettämistä, kun vuotta aiemmin tukea oli saanut 117 000 testiä.

Ruotsin ympäristönsuojeluvirasto arvioi villisikojen määräksi vuonna 2023 noin 210 000–240 000 eläintä. Nyt talvipopulaation arvioidaan liikkuvan peräti 300 000–400 000 eläimen välillä.

Yksi syy lisääntyneeseen villisikakantaan on se, että viime vuosien sää on ollut villisioille suotuisa.

Yksi syy lisääntyneeseen villisikakantaan on se, että viime vuosien sää on ollut villisioille suotuisa leutojen talvien takia. Sääolosuhteet ovat olleet suotuisia myös maalis-huhtikuussa, jolloin useimmat emakot synnyttävät porsaansa. Viime vuosina on ollut myös hyviä tammenterhovuosia, joka on myös edistänyt kannan kasvua.

”Kannan kasvun uskotaan jo katkenneen aktiivisen metsästyksen ansiosta, mutta vielä ei ole nähtävissä, että villisikojen määrä olisi alkanut laskea”, Ruotsin Naturvårdverketin riistapäällikkö Anders Broby arvioi ATL:n haastattelussa.

