Metsäteollisuus varoittaa ‒ hakkuurajoituksista miljardilasku”Hakkuiden vähentäminen Suomessa saattaisi kaiken lisäksi heikentää globaaleja ilmastovaikutuksia.”
Metsäteollisuus toppuuttelee hakkuurajoituksista käytävää keskustelua. Järjestö muistuttaa, että niistä aiheutuisi Suomelle miljardien eurojen lasku.
”Välillä vaikuttaa, että Suomessa pyritään omaehtoisesti heikentämään toimialaa, joka on yksi taloutemme tukijaloista. Hakkuiden rajoittamisessa on lopulta kyse juuri tästä”, ihmettelee johtaja Maarit Lindström Metsäteollisuus ry:stä.
Tuolta osin hän vertaa Suomen taloutta hypotermiassa olevaan ihmiseen, joka riisuu loputkin vaatteistaan pakkasella.
Lindströmin mukaan hakkuiden vähentäminen vahvistaisi hiilinielua lyhyellä aikavälillä ja siten edistäisi Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.
Noin nähtynä asian tarkastelu on kuitenkin hätäistä ja se rajoittuu vain yhteen kanttiin. Samalla unohtuu ilmastonmuutoksen juurisyy eli fossiiliset päästöt.
”Ilmastonmuutosta voidaan tosiasiallisesti ja kestävästi hillitä vain fossiilisia päästöjä vähentämällä”, toteaa Lindström.
”Kannattaako talouden hypotermiassa riisua loputkin vaatteet?”
”Entä mitä hakkuiden rajoittaminen sitten maksaisi maallemme, jossa talouskasvu on edelleen haussa ja jonka vientieuroista joka kuudes tulee metsäteollisuudesta”, Lindström kysyy.
Hän vastaa siihen itse esimerkillä, jossa puunkäyttö vähenisi 14 miljoonalla kuutiometrillä 60 miljoonaan kuutiometriin.
Se söisi metsäalan arvonlisästä yli 2 miljardia euroa ja veisi 18 400 työpaikkaa. Samalla metsänomistajien kantorahatulot putoaisivat 500 miljoonalla eurolla.
Metsäteollisuuden vientituloista katoaisi 2,5 miljardia euroa.
”Hakkuurajoitukset tarkoittaisivat myös heikompaa energiaomavaraisuutta.”
Myös kerrannaisvaikutukset olisivat merkittävät. Ne leviäisivät muille kotimaisille toimialoille, kuten kuljetuksiin, logistiikkaan, varastointiin, energiahuoltoon, tukkukauppaan ja kemikaalien valmistukseen.
Hakkuurajoitukset tarkoittaisivat myös heikompaa energiaomavaraisuutta. Bioenergia on edelleen merkittävin uusiutuvan energian lähde Suomessa ja tärkeä osa huoltovarmuutta.
Lindström muistuttaa myös siitä, että puun korjuun vähentäminen Suomessa siirtäisi hakkuita muualle.
”Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa globaalit ilmasto- ja luontovaikutukset heikkenevät, vaikka kansallinen hiilinielu hetkellisesti Suomessa kasvaisikin. Ei kovin fiksua sekään”, Lindström toteaa Metsäteollisuuden verkkosivulla.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
