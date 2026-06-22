Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lukijoiden kuvat
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Pelit
Kaupallinen yhteistyö
Natiivit
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä mielipide
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Hallitus ajautui ilmiriitaan STEA-avustuksista, Rydmanille esitetään epäluottamusta
Tilaajalle
|
Suomen korkeatuottoisin karja asuu tässä pihatossa: ”Isännän ja emännän täytyy pitää myös puhevälit kunnossa”
Kuolinpesien metsäomaisuus jakoon nopeammin – vanhimmat omistukset 1800-luvulta
Jakamattomat kuolinpesät ovat merkittävä yhteiskunnallinen ongelma. Sahateollisuuden mukaan lakimuutos vahvistaisi kaikkia sektoreita.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Yhteiskunta
22.6.2026
17:39
Aapo Nieminen
Artikkelin aiheet
kuolinpesät
metsänomistus
lakimuutos
Sahateollisuus ry
perinnönjako
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Mainos: Suomen Sijoitusmetsät Oy
Metsätilan sukupolvenvaihdos - miten tuleva omistus kannattaa järjestää?
Osaston luetuimmat
1
Metsänhoito
|
101-vuotias metsuri Eva Lintunen on pysynyt rautaisessa kunnossa askeettisella elämänohjeella
Tilaajalle
2
Liikenne
|
Video: Näin pitkä on jättitehtaalle puuta kuljettava juna
Tilaajalle
3
Historia ja perinne
|
Savottamiehen energiantarve oli aikansakin ammatteihin nähden valtava – myös suomalaisille edelleen rakasta ylellisyystuotetta kului suuret määrät
Tilaajalle
4
Metsätyövälineet
|
Kertooko muovirunko huterasta laadusta moottorisahassa? Vastaus riippuu käyttötarkoituksesta
Tilaajalle
5
Metsänhoito
|
Hitsauspuikkoja paloi puoli pakettia – perälevystä syntyi kätevä mätästyskone pellolle
Tilaajalle
6
Pienkoneet
|
Sähkösahan akku kesti vain kaksi vuotta – mikä avuksi?
Tilaajalle
7
Kirjallisuus
|
Metsäpatruunat tukivat avokätisesti työväkeä mutta myös päättivät, mitä ihmiset lukivat ja harrastivat
Lisää aiheesta Koneviestissä
Koneviesti
|
Kehitystyö Koneviestissä jatkuu – auta meitä tekemään Koneviestistä entistä kiinnostavampi!
Koneviesti
|
Kehitä kanssamme Koneviestistä entistä kiinnostavampi!
Koneviesti
|
Verkkotietopiste.fi-nettipalvelu tarjoaa apua erilaisten tieto-, tele- ja energiaverkkojen yhteisrakentamiseen — palvelu lisää yhteisrakentamista ja helpottaa tiedonvaihtoa
Tilaajalle