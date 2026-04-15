Mellanskog laski jälleen puun hintaa Ruotsissa Viime syksystä lähtien metsäyhtiö on laskenut puun hintoja jo viisi kertaa.

Jaa Kuuntele

Tukkien hinnat laskivat Ruotsissa noin 2,8–13,9 euroa kuutiolta puulajista riippuen. Kuva: Taina Renkola

Metsä | Puukauppa Anni-Sofia Hoppi

Ruotsalainen metsäyhtiö Mellanskog ilmoitti viime viikolla laskevansa jo toistamiseen tänä vuonna puun hintoja.

Syynä on yhä heikentynyt markkinatilanne sekä laskenut kysyntä.

Tukkien hinnat laskivat 30–150 kruunua kuutiolta eli noin 2,8–13,9 euroa puulajista riippuen. Kuitupuun hinnat laskivat 40–90 kruunua kuutiolta eli noin 3,7–8,3 euroa.

Viimeksi Mellanskog laski hintoja helmikuussa. Viime syksystä lähtien puun hintoja on laskettu jo viisi kertaa.

Ruotsin puun hintoja ei voi verrata suoraan Suomeen, sillä ne ilmoitetaan ilman kuorta. Suomessa tilavuus määritetään kuoren päältä.