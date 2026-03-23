ATL: Puun hinta laski taas Ruotsissa – jo neljännen kerran lyhyen ajan sisällä Metsäyhtiö Södran hinnanalennus puulle on neljäs vajaan puolen vuoden sisällä.

Puukauppa vetää henkeä Ruotsissa. Kuva: Kimmo Haimi

Metsä | Talous Jukka Hämäläinen

Tukin kysyntä on heikentynyt Ruotsissa, ja tilanteen arvioidaan jatkuvan samankaltaisena myös lähikuukaudet. Myös kuitupuun tarjonta on edelleen runsasta kysyntään nähden.

Metsäyhtiö Södra Skogsägarna on tehnyt useita puun hinnanalennuksia lyhyen ajan sisällä. Viimeisin alennus on toinen tänä vuonna ja neljäs viime lokakuun jälkeen, uutisoi Lantbrukets Affärstidning (ATL).

Kaikkia tukkipuun hintoja lasketaan nyt sata kruunua (9,24 euroa) kuutiolta kuoren alta mitattuna, kun taas havu- ja lehtikuitupuun hinta laskee 25 (2,31) kruunua.

Södran taksojen mukaan normaalimittaisen kuusitukin hinta on hinnanlaskun jälkeen ennen mahdollisia lisiä 1 235 kruunua (114,09) kuutiolta (kuoren alta mitattuna), mäntytukin 970 kruunua (89,61) ja pieniläpimittaisen mänty- ja kuusitukin hieman yli 800 kruunua (73,91). Havu- ja lehtikuitupuusta maksetaan nyt hieman alle 500 kruunua (46,19).

Noin vuosi sitten yhtiö maksoi kuusi- ja mäntytukista yli 1 500 kruunua (138,57) ennen lisäpreemioita.

ATL: Södra sänker igen (maksullinen)