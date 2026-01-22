Joko jää kantaa? Tuoreimmat havainnot kertovat tilanteen eri puolilla Suomea Suomen järvien jäätilanne on pakkasten vuoksi tavanomainen. Hyvä jäätilanne helpottaa esimerkiksi kalojen talvipyyntiä, sillä kalastajat pääsevät jo jäille pyyntivälineineen.

Kainuun korkeudelle ulottuvalla alueella jäänpaksuudet ovat nyt enimmäkseen 20–40 senttiä. Pohjoisessa jäätä on enemmän. Kuva: Eija Vallinheimo

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Suomen ympäristökeskuksen jäätilannekatsauksen mukaan etelärannikolta Kainuun korkeudelle ulottuvalla alueella jäänpaksuudet ovat nyt enimmäkseen 20–40 senttiä.

Pohjoisessa jäänpaksuudet ovat pääosin 40–55 senttiä. Itä- ja Keski-Suomessa jää on monella havaintopaikalla ohuempaa kuin tavallisesti tähän aikaan talvesta. Esimerkiksi Saimaan Lauritsalassa jäätä oli 19. tammikuuta vain 14 senttimetriä.

Muualla maassa ollaan lähempänä tavanomaista jäätilannetta, ja pohjoisessa jää on paikoitellen jopa keskimääräistä paksumpaa.

Jäiden vahvistuminen on hidastunut viime viikkoina pakkasten lauhtumisen ja eristävän lumipeitteen paksuuntumisen seurauksena.

Jäätilanne Hiidenvesi, Nummela 22 cm Längelmävesi, Kaivanto 29 cm Päijänne, Sysmä 23 cm Saimaa, Lauritsala 14 cm Pyhäjärvi, Säkylä 31 cm Iisvesi, Suonenjoki 18 cm Pyhäselkä, Roukalahti 23 cm Pielinen, Nurmes 26 cm Oulujärvi, Manamansalo 28 cm Muojärvi, Kuusamo 39 cm Unari, Sodankylä 52 cm Paksuvuono, Inari 54 cm

Jään kantavuus arvioidaan kirkkaasta ja kovasta teräsjäästä, jota on oltava vähintään 5–10 senttimetriä koko kulkureitillä, jotta jää kantaa ihmisen. Teräsjää on lujaa yhtenäistä jäätä, joka syntyy suoraan vedestä. Moottorikelkka ja mönkijä vaativat vähintään 15 sentin paksuisen jään ja autolla tulisi liikkua ainoastaan merkityillä jääteillä.

Katsauksessa muistutetaan, että jääpeite voi edelleen olla petollisen heikkoa erityisesti selkävesillä, virtapaikoissa, kapeikoissa sekä ojien ja putkien purkupaikkojen lähellä. Lumipeite jäällä estää heikkojen alueiden havainnointia, eikä jään kantavuutta muutenkaan voi erottaa pelkällä silmällä. Jään kantavuus on tämän takia aina varmistettava esimerkiksi kairan tai metallikärkisen jääsauvan avulla.

Syke päivittää arvion jäätilanteesta tälle sivulle kolme kertaa kuukaudessa. Arvio perustuu 46 havaintopaikan jäänpaksuusmittauksiin eri puolilla Suomea.