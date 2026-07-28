Media: Trump asettaa kanadalaiselle sellulle ja paperille 50 prosentin tullit Presidentti Trump haluaa kostaa Kanadalle asettamalla useille kanadalaistuotteille 50 prosentin tullit.

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Sellulle ja paperille asetetut tullit eivät kerää kiitosta edes Yhdysvaltojen sisällä. Kuvituskuva. Kuva: Johannes Wiehn

Metsä | Talous Anniina Jokinen

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on asettanut 50 prosentin tullit useille kanadalaistuotteille. Trumpin mukaan tullit ovat vastaus Kanadan amerikkalaistuotteita kohtaan osoittamaan syrjintään.

Tullit koskevat muun muassa sellua ja paperia. Asiasta kertoo uutissivusto Pulp and Paper News.

Amerikan puu- ja paperijärjestön (AF&PA) puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Heidi Brock kritisoi tulleja.

”AF&PA on kannattanut hallinnon voimakkaita toimia, joilla yhdysvaltalaistoimijoita puolustetaan epäreiluja kauppatapoja vastaan ja jotka vahvistavat kotimaista tuotantoa. Laajat tullit kanadalaistuotteille kuitenkin voivat aiheuttaa häiriöitä ja epävarmuutta meidän sektorillamme, jossa sellun, paperin, pakkausmateriaalien ja pehmopaperien tuotanto ovat riippuvaisia Pohjois-Amerikan toimitusketjuista. Samat ketjut luovat myös satojatuhansia työpaikkoja ympäri Yhdysvaltoja”, Brock sanoo kannanotossaan.

Brockin mukaan on tärkeää, että Yhdysvallat jatkaa Pohjois-Amerikan kilpailukyvyn kasvattamista ja säilyttää maanosan toimitusketjut aikana, jolloin metsä- ja paperiteollisuus kilpailee epäreiluja kansainvälisen kaupan käytäntöjä vastaan ja ilmassa on merkkejä esimerkiksi kiinalaisesta ylituotannosta.

Pulp and Paper News: Trump administration imposes 50 % Canada tariffs, including pulp and paper products