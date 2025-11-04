Metsäteollisuus haluaa metsäkatoasetuksen voimaan vuoden lopussaMetsäteollisuus ry perää riittävästi aikaa sopeutumiselle, jos asetusta tai sen voimaantuloa muutetaan.
Metsäteollisuus ry:n mielestä EU:n metsäkatoasetusta olisi sovellettava alkuperäisen suunnitelman mukaisesti tämän vuoden joulukuun toiseksi viimeisestä päivästä lukien.
”Mikäli asetukseen tehdään muutoksia, niiden valmistelulle on varattava riittävästi aikaa, ja asetusta on sovellettava yhdenvertaisesti EU:n sisäisiin ja unionin ulkopuolisiin toimijoihin”, metsäteollisuuden etujärjestö toteaa tiedotteessaan.
Euroopan komissio ehdotti lokakuussa muutoksia metsäkatoasetukseen sekä asetuksen soveltamisen osittaista lykkäämistä. Komission mukaan suuret ja keskisuuret yritykset soveltaisivat asetusta tänä vuonna 30. joulukuuta lähtien, kun taas mikro- sekä pienyritykset tulisivat mukaan vuotta myöhemmin.
Metsäteollisuus ry:n mukaan komission esitys on lisännyt epävarmuutta, sillä mahdollisia muutoksia ei välttämättä ehditä toteuttaa ennen asetuksen soveltamisen alkua.
Lisäksi ehdotusten on arvioitu asettavan EU:n sisäiset ja unionin ulkopuoliset toimijat eriarvoiseen asemaan.
”Edelleen toivomme, että asetusta sovelletaan nykyisellään tämän vuoden lopusta alkaen. Globaalin metsäkadon torjuminen on tärkeää ja metsäteollisuus kannattaa asetuksen keskeisiä tavoitteita, toteaa Metsäteollisuus ry:n kansainvälisten ja EU-metsäasioiden päällikkö Maija Rantamäki tiedotteessa.Artikkelin aiheet
