- München
Puun hinta kääntyi laskuun Keski-Euroopassa ‒ rakentaminen on yhä jäissä eikä vienti vedäNiukka tarjonta nosti hintoja alkuvuodesta. Nyt sahojen varastot ovat täynnä, mutta sahatavaran kysyntä on heikkoa.TilaajalleLue artikkelin tiivistelmä
Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama.Artikkelin aiheet
- Kuusi- ja mäntytukin hinnat laskivat toukokuussa Saksassa ja Itävallassa sahatavaran heikon kysynnän vuoksi.
- Rakentamisen odotettu elpyminen ei vielä näy markkinoilla, ja vienti Yhdysvaltoihin ja Lähi-itään on vaisua.
- Iranin sota ja korkeat kustannukset ovat lisänneet epävarmuutta, sahojen varastot kasvavat.
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