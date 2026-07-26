Kanadan maastopalot räjähdysmäisessä kasvussa – 500 kilometrin levyisestä palorintamasta kulkeutui savua Eurooppaan astiMaastopalojen määrä lähti jyrkkään nousuun kesä–heinäkuun taitteessa.
Kanadassa oli heinäkuun 24. päivään mennessä palanut 3 370 838 hehtaaria. Se vastaa lähes Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakuntien yhteenlaskettua pinta-alaa.
Aktiivisia paloja oli 907 ja yhteensä maastopaloja oli ollut 4 034.
Kanadan maastopalot ovat usein keskittyneet muutamien provinssien alueelle, mutta tänä vuonna paloja on ollut runsaasti lähes kaikissa Kanadan provinsseissa ja territorioissa. Maastopalojen määrä lähti räjähdysmäiseen kasvuun kesä–heinäkuun taitteessa ja savua kantautui Yhdysvaltoihin saakka.
Esimerkiksi viime viikonloppuna pelatun jalkapallon MM-kisojen finaalin kohtalo mietitytti faneja, sillä kisakaupunki New York oli savun peitossa ja paikallisia kehotettiin välttämään ulkona liikkumista.
”Kanadan maastopalot ovat muuttuneet selvästi voimakkaammiksi viimeisen muutaman viikon aikana”, arvioi Copernicuksen ilmakehän seurantapalvelun (Cams) vanhempi tutkija Mark Parrington.
”Suurista paloista – etenkin Ontariosta – kulkeutuva savu on heikentänyt ilmanlaatua Suurten järvien alueella ja Yhdysvaltojen koillisosissa.”
Lisäksi savua on kantautunut jonkin verran Eurooppaan ja Jäämerelle saakka.
Kanadan länsiosissa Suurten järvien pohjoispuolella sijaitsevassa Ontarion provinssissa eteni viikko sitten 500 kilometrin levyinen maastopalorintama. Hallitsemattomat maastopalot jatkuvat provinssissa edelleen.Artikkelin aiheet
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