Kalatalousalue ehdottaa kalastuslakiin selkeämpiä määritelmiä kalastuksen aiheuttamalle haitalle ja häiriölle
Kalatalousalue haluaa vesille ja kalastajille selkeämmät pelisäännöt ilman uusien etäisyysmetrien kirjaamista.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Kalastus
20.1.2026
17:00
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
erä
häiriö
kalastus
kalastuslaki
SVK
Kalat
Kalastus
Kalatalous ja vesiviljely
Kalastajat
Jaa
