Stora Enson metsäjohtaja kuuli ritarimerkistään hirvimetsällä – ”Vaikka tietämys metsäalasta on entistä ohuemmalla pohjalla, silti jokaisella on metsistä ja niiden hoidosta oma mielipide” Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkkillä palkittu Janne Partanen korostaa metsäalan merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille.

Janne Partasen mukaan metsäalan merkitys on pystyttävä perustelemaan myös niille, joilla ei ole juurikaan metsäalan tuntemusta. Kuva: Kari Salonen

MT Metsä | Metsä 19:30 Jarmo Palokallio

Stora Enson metsäjohtaja Janne Partanen saa Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkin itsenäisyyspäivänä. MT tavoitti Partasen hirvimetsältä sopivasti kaadon jälkeen.

”Tieto ritarimerkistä oli iloinen yllätys. Kuulin siitä täällä yhtiön virkistyspäivään kuuluvalla hirvimetsällä”, totesi Partanen.

Partanen on lähtöisin Iisalmesta. Lukion jälkeen hän siirtyi Joensuuhun opiskelemaan metsäalaa. Vaihtoehtona olivat kaupalliset opinnot.

”Metsäalan opiskelut imaisivat minut heti mukaansa. Siihen saattoi vaikuttaa, että isäni oli työskennellyt metsäalalla puunhankinnassa, joten ala oli minulle sikäli tuttu.”

Partanen valmistui vuonna 2000 ja siirtyi seuraavana vuonna Stora Enson palvelukseen.

”Meillä on niin hyvä henki työpaikalla, että olen viihtynyt Stora Ensolla jo 21 vuotta”, laski Partanen.

Partasen mukaan metsäalalla on aina ollut kovaa kilpailua ja erilaisia uhkia, mutta niistä on aina selvitty ja selvitään jatkossakin.

Vakavaksi haasteeksi nousee, ettei ympäröivällä yhteiskunnalla enää ole selkeää kuvaa metsäalan merkityksestä. Aiemmin metsäalalla ehdittiin tottua siihen, että yhteiskunta ymmärtää metsäalan tärkeyden.

”Meidän on opittava kertomaan entistä paremmin, mikä merkitys metsäalalla on yhteiskunnan hyvinvoinnille ja miksi metsissä toimitaan niin kuin toimitaan”, sanoi Partanen.

”Vaikka tietämys metsäalasta on entistä ohuemmalla pohjalla, silti jokaisella on metsistä ja niiden hoidosta oma mielipide. Siksi meidän pitää osata kertoa tarinamme myös niille, joille metsäala on tuntematon”, Partanen pohti.

Partanen palasi viitisen vuotta sitten takaisin Iisalmeen. Itsenäisyyspäivää hän viettää siellä perheen kesken ilman sen suurempia ohjelmanumeroita.