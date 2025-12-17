Luonnonsuojelulain muutokset lähtivät lausunnoille – mukana suden suojeluaseman purkaminen Lausuntoja voi antaa tammikuun loppuun saakka.

Jaa Kuuntele

Jatkossa luonnonsuojelulaki mahdollistaisi tuotettujen luonnonarvojen käyttämisen myös muihin luontotekoihin. Kuva: Petri Jauhiainen

Metsä | Ympäristö Anni-Sofia Hoppi

Hallituksen esitys luonnonsuojelulain muuttamisesta on julkaistu lausunnoille, tiedottaa ympäristöministeriö. Lausuntoja voi antaa tammikuun 2026 loppuun saakka.

Ministeriön mukaan esityksellä on määrä parantaa luonnonarvomarkkinoiden kehittymistä, lisätä säännökset kansallisen ennallistamissuunnitelman laatimisesta ja muuttaa suden suojeluasema.

Tällä hetkellä luonnonsuojelulaki mahdollistaa tuotettujen luonnonarvojen käyttämisen vapaaehtoiseen ekologiseen kompensaatioon. Jatkossa laki mahdollistaisi tuotettujen luonnonarvojen käyttämisen myös muihin luontotekoihin.

”Haluamme mahdollistaa yritysten luontoteot ja kannustaa maanomistajia markkinoille mukaan. Lainsäädännöllä ehkäisemme viherpesua ja edistämme vaikuttavia toimia luonnontilan parantamiseksi”, ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala sanoo tiedotteessa.

”Haluamme mahdollistaa yritysten luontoteot ja kannustaa maanomistajia markkinoille mukaan.” Sari Multala

Lakiesityksessä on mukana myös pykälä ennallistamissuunnitelman laatimisesta ja hyväksymisestä.

Ensimmäistä ennallistamissuunnitelmaehdotusta laaditaan parhaillaan ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön johdolla.

Lakiesityksen luonnoksen mukaan kukin ministeriö valmistelisi suunnitelman omalle toimialalleen. Valtioneuvosto päättäisi sekä ehdotuksen toimittamisesta komissiolle että lopullisen suunnitelman hyväksymisestä.

Parhaillaan laadittava suunnitelma on päivitettävä vielä vuosina 2032 ja 2042.

Lisäksi esityksessä puretaan suden tiukka tiukka suojelu. Syynä on EU:n luontodirektiiviin tullut muutos, joka jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön viimeistään 15.1.2027.

Esitysluonnoksessa susi poistettaisiin luonnonsuojelulain lajisuojelua koskevan 8 luvun soveltamisalasta ja jatkossa sitä koskisivat vain metsästyslain säännökset.

Lakiehdotusta voi kommentoida lausuntopalvelussa.