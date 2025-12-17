Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Näin hallinto-oikeuden tuore päätös muuttaa Metsähallituksen luonnonpuistoihin myöntämiä poikkeuslupia
Tilaajalle | Kunnianhimoisin ennallistamistavoite veisi 4–5 sellutehtaan käyttämän puumäärän