Näin hallinto-oikeuden tuore päätös muuttaa Metsähallituksen luonnonpuistoihin myöntämiä poikkeuslupia Metsähallitus odottaa, että hallinto-oikeuden päätökset selkeyttävät lopulta, missä tilanteissa suurpetojen poisto on perusteltua luonnonpuistoista.

Hallinto-oikeus kaipasi tarkempia perusteluja. Kuva: Petteri Kivimäki

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Metsähallituksen alkuvuodesta 2025 myöntämät poikkeusluvat ilvesten ja susien poistamiseen Olvassuon, Värriön ja Pisavaaran luonnonpuistojen alueilta.

Hallinto-oikeuden mukaan Metsähallituksen olisi pitänyt tuoda myöntämissään luvissa esiin kattavammat perustelut päätöksille

”Otamme palautteen nöyrästi vastaan ja olemme jo ryhtyneet kirjaamaan poikkeuslupiin esille yksityiskohtaisemmin niitä perusteluja, mitkä ovat luvan myöntämisen taustalla”, asiointijohtaja Mikael Nordström Metsähallituksen Luontopalveluista sanoo tiedotteessa.

Vahinkoa aiheuttavien petoeläinten poistamiseen luonnonpuistoista tarvitaan poikkeuslupa sekä Suomen riistakeskukselta että Metsähallitukselta.

Riistakeskus myöntää metsästyslain mukaisen poikkeusluvan laajalle alueelle. Jos Riistakeskuksen myöntämällä lupa-alueella on luonnonpuisto, pitää sinne hakea erikseen myös luonnonsuojelulain mukainen poikkeuslupa Metsähallituksen Luontopalveluilta.

Lainsäädäntö on jo aikaisemmin mahdollistanut suurpetojen poistamisen muun muassa monista kansallispuistoista poronhoitoalueella. Kun luonnonsuojelulaki muuttui vuonna 2023, poikkeusluvan saanti petojen poistamiseen tuli mahdolliseksi myös ennen vuotta 1996 perustetuissa kansallis- ja luonnonpuistoissa.

Metsähallitus odottaa vielä hallinto-oikeuden ratkaisua valitukseen elokuussa myönnetystä poikkeusluvasta, johon luvan perustelut on kirjattu nyt kumottuja päätöksiä kattavammin.

”On hyvä asia, että saamme hallinto-oikeudesta ohjausta tässä asiassa. Toivomme, että tuleva päätös selkeyttää, missä tilanteissa vahinkoa aiheuttavien suurpetojen poistaminen luonnonpuistoista katsotaan perustelluksi ilman, että luonnonpuiston perustamistarkoitus vaarantuu”, Nordström jatkaa.

Luonnonpuistot ovat tiukimmin suojeltua luontoa Suomessa.