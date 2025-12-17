Kronos myy metsäkoneensa itse – yhteistyö Hankkijan kanssa päättyiKronos huolehtii jatkossa itse metsätuotteidensa myynnistä.
Konevalmistaja Kronos on päättänyt ottaa metsätuotteidensa myynnin takaisin omiin käsiinsä.
”Joulukuusta 2025 lähtien hoidamme Kronos Machinery oy ab:lla itse metsäkoneidemme myynnin Suomessa. Yhteistyö jälleenmyyjämme, Hankkija oy:n, kanssa päättyy yhteisymmärryksessä. Syynä on vallitseva markkinatilanne, joka vaatii uuden lähestymistavan myyntiin”, Kronos tiedotti joulukuussa.
”Myynti ei ole kehittynyt odotetulla tavalla. Kun hoidamme metsätuotteidemme myynnin itse, saamme läheisemmän yhteyden asiakkaisiin ja mahdollisuuden tarjota heille metsätyökoneiden asiantuntemustamme”, perusteli toimitusjohtaja Mathias Lindholm muutosta.
Kronos on valmistanut yli sadan vuoden ajan työlaitteita ja koneita Kruunupyyn tehtaalla. Yhtiö kertoo haluavansa jatkaa kanta-asiakkaiden palvelemista, mutta tavoitteena on myös löytää uusia markkinoita.
Päättyvä sopimus koskee vain metsävaunujen ja metsäkuormainten myyntiä. Hankkija jatkaa Kronoksen vesakkomurskainten ja äkeiden jälleenmyyjänä.
