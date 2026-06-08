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Metsä
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Metsäenergia
8.6.2026
12:00
Jussi Vehkala
Artikkelin aiheet
bioenergia
puu
Luke
Suomen energiajärjestelmä
uusiutuva energia
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