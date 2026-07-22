Lukijalta: Metsän arvo on paljon enemmän kuin puun hinta Suomalaisen metsäalan seuraava menestystarina voisi löytyä uusista metsänkäyttötavoista, kirjoittaa Matti Luonuansuu. ”Samasta metsästä voi tulevaisuudessa syntyä tuloa puukaupasta, hiilensidonnasta, luonnonhoidosta, matkailusta ja luonnontuotteista.”

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Suomalainen metsätalous on rakentanut maamme hyvinvointia vuosikymmenten ajan. Metsäteollisuuden vientitulot ovat mahdollistaneet koulujen, teiden ja sairaaloiden rakentamisen. Kuva: Lari Lievonen, Johannes Wiehn, Pekka Fali

Mielipide | Talous Lukijalta Matti Luonuansuu

Suomessa metsäkeskustelu keskittyy usein siihen, kuinka paljon metsiä voidaan hakata tai suojella. Liian harvoin kysytään, miten metsistä voitaisiin luoda uutta toimeentuloa maaseudulle. Juuri siinä voisi olla suomalaisen metsäalan seuraava menestystarina.

Suomalainen metsätalous on rakentanut maamme hyvinvointia vuosikymmenten ajan. Metsäteollisuuden vientitulot ovat mahdollistaneet koulujen, teiden ja sairaaloiden rakentamisen. Samalla pitkäjänteinen metsänhoito on kasvattanut puuston määrää ennätyksellisen suureksi.

Luontoa ei tarvitse nähdä metsätalouden vastakohtana, vaan osana metsän tuottamaa arvoa.

Tulevaisuudessa metsän arvo ei kuitenkaan määräydy vain puukuutioiden perusteella. Hiilimarkkinat voivat tarjota metsänomistajille korvauksia hiilen sitomisesta, ja luonnon monimuotoisuudesta voidaan maksaa nykyistä enemmän vapaaehtoisten suojeluratkaisujen kautta. Luontoa ei tarvitse nähdä metsätalouden vastakohtana, vaan osana metsän tuottamaa arvoa.

Myös luontomatkailu ja luonnontuotteet tarjoavat uusia mahdollisuuksia. Retkeily, metsästys, marjat, sienet ja muut metsän antimet voivat jalostettuina tuoda enemmän arvoa kuin pelkkä raaka-aineiden myynti.

Teknologia muuttaa myös metsätaloutta. Droonit, satelliittikuvat ja tekoäly luovat kysyntää uusille palveluille, kuten metsien inventoinnille, kasvun seurannalle ja hiilensidonnan mittaamiselle. Näistä voi syntyä uusia yrityksiä ja työpaikkoja maaseudulle.

Ehkä tärkein muutos on ajattelutavassa. Metsänomistaja ei ole vain puuntuottaja, vaan luonnonvarayrittäjä. Samasta metsästä voi tulevaisuudessa syntyä tuloa puukaupasta, hiilensidonnasta, luonnonhoidosta, matkailusta ja luonnontuotteista.

Suomella on maailmanluokan metsäosaaminen. Seuraava askel on rakentaa metsien ympärille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Näin hyötyvät metsänomistajat, maaseutu, luonto ja koko Suomi. Metsä voi rakentaa Suomen menestystä myös tulevaisuudessa.

Matti Luonuansuu

Alavieska