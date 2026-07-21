Suomesta toimitetaan jättimäinen puunkäsittelylinja Yhdysvaltoihin ‒ syö 475 tonnia pyöreää puuta tunnissaValmet toimittaa uuden puunkäsittelylinjan Yhdysvaltoihin.
Valmet toimittaa uuden puunkäsittelylinjan The Price Companiesille Yhdysvaltojen Arkansasin osavaltiossa sijaitsevaan Pine Bluffiin, kerrotaan Valmetin tiedotteessa.
Valmetin toimitukseen kuuluu havu- ja lehtipuutukkien käsittelyyn tarkoitettu puunkäsittelylinja, joka kattaa koko prosessin tukkien syötöstä valmiiseen puuhakkeeseen.
Uusi kuorinta- ja haketuslinja pystyy käsittelemään 475 tonnia pyöreää puutavaraa tunnissa. Toimitukseen sisältyy muun muassa kuorimarummun syöttökuljetin, kovapyöräkannatteinen kuorimarumpu, Carthage-kiekkohakku sekä hihnakuljettimia.
Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2026 toisen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Uuden linjan käyttöönoton odotetaan tapahtuvan marraskuussa 2028.
Linjaston ostava The Price Companies käsittelee vuosittain lähes 30 miljoonaa tonnia puuta. Yhtiö toimittaa puuhaketta ja kuitutuotteita sellu- ja paperiteollisuudelle.Artikkelin aiheet
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