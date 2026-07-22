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Juuri nyt | ATL: Lantmännen sulkee viljan vastaanottopaikkoja Ruotsissa
Tilaajalle | Vieraslajien hävittäminen pihamaalta on maanomistajan velvollisuus – apuja on tarjolla niukasti