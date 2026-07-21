ATL: Euroopan konekauppa vaisua, mutta Ruotsi yllätti Ponssen positiivisesti Metsäkoneyhtiön mukaan asiakkaat kaipailevat yhä entistä pienempiä koneita.

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Ponsse Swedenin mukaan muun maussa Ponsse Elk-mallisille pienemmille koneille on kysyntää. Kuvituskuva. Kuva: Tommi Hakala

Euroopan markkinat ovat olleet vaisut niin uusien kuin käytettyjen metsäkoneiden osalta. Ruotsi on kuitenkin yllättänyt metsäkoneyhtiö Ponssen vakaalla myynnillä viime vuonna.

Ponsse Swedenin toimitusjohtaja Carl-Henrik Hammar kommentoi yhtiön tunnelmia ruotsalaislehti ATL:lle.

Markkinatilanne on vaikea, mutta etenkin Ruotsin toiminnot ovat Hammarin mukaan toimineet veturina.

”Myyntimme on ehdottomasti budjetin mukaisella tasolla, kun taas Suomessa tilanne on hitaampi ja Euroopassa sekä muualla maailmassa tilanne on selvästi hitaampi”, Hammar kertoo ATL:lle.

Kun uusien koneiden myynti laskee, voisi käytettyjen koneiden markkinoiden luulla piristyvän. Näin ei kuitenkaan Hammarin mukana ole käynyt. Tullit ja talouden yleinen epävarmuus vaikuttavat kaikkeen myyntiin.

Ponsse Sweden myy jutun mukaan pääasiassa harvennuskoneita. Näistä suurin on noin 15-tonninen Buffalo. Se oli vuonna 2025 myös Suomessa Ponssen myydyin kuormatraktori.

Yhtiön mukaan asiakkaat vaativat myös entistä pienempiä koneita, jopa pienempiä kuin Ponssen Elk- ja Wisent-mallit.

”Meille 12-tonninen Wisent on pieni kone. Toiveita on, että 10-tonninen Gazelle-kuormatraktori otettaisiin takaisin käyttöön. Se oli pohjimmiltaan sama kone kuin Wisent, mutta pienemmällä telillä ja pienemmillä pyörillä”, Hammar kuvailee ATL:lle.

Päätehakkuukäyttöön parhaiten myy uusin ja suurin kone eli 25-tonninen Mammoth.

Sen sijaan vuoden 2022 FinnMetko-messuilla esiteltyä EV1-sähköhybridikonetta ei ole Hammarin mukaan nähty pitkään aikaan. Tavoitteena on kuitenkin edelleen niiden kehittäminen ja kaupallistaminen.

Vaikka hybridikone säästää jutun mukaan polttoainetta jopa 25 prosenttia, on monelle hinta liian korkea.

Haasteena on myös hydrauliikka ja sen vaatimukset. Jos se voitaisiin korvata sähköllä, asiat voisivat yhtiön mukaan edetä nopeasti.

Ponsse vihki alkukesästä käyttöön uuden koulutuskeskuksen Ruotsin Surahammariin. Hammarin mukaan kuljettajien koulutustarve kasvaa, eikä vähiten metsäyhtiöiden toiveesta.

”Vaikka olisi ajanut metsäkonetta jo vuosia, aina on asioita, joita voi parantaa. Kyse on optimoinnista, ja teemme sitä usein simulaattoriympäristössä”, hän kertoo jutussa.

ATL: Svenska marknaden sticker ut för Ponsse

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