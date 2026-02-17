Siirry pääsisältöön
Metsästyksenjohtajat: Susia tuplasti kanta-arviossa esitettyä enemmän
Metsästäjäliitto on selvittänyt suden metsästyksestä vastanneiden johtajien näkemyksiä kyselyllä. Vastausten mukaan susia on tuplasti arvioita enemmän.
Metsä
|
Erä
17.2.2026
12:00
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
susi
metsästys
Metsästäjäliitto
Luonnonvarakeskus
Suomen riistakeskus
