Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Kaupallinen yhteistyö
Suomen parhaat
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Puupula ja heikko kysyntä jatkuivat pitkään – Moran 130-vuotias saha suljetaan
Tilaajalle
|
Suden kannanhoidollisen metsästyksen sallimiseen reagoitu pääosin myönteisin sanankääntein
Puupula ja heikko kysyntä jatkuivat pitkään – Moran 130-vuotias saha suljetaan
Perinteikkään ruotsalaissahan tuotanto siirretään Bergkvist Siljan kahdelle muulle laitokselle.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Metsäteollisuus
20.11.2025
22:00
Sami Suojanen
Artikkelin aiheet
Puuteollisuus Metsätalous ja hakkuut
Metsä- ja paperiteollisuus
Rakennusmateriaalit
Ruotsi
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Mainos: Yara Suomi
Sukevan yhteismetsissä tavoitellaan lisää kasvua ja hiilensidontaa metsänlannoituksella
Osaston luetuimmat
1
Erä
|
Sudet tappaneet kaksi koiraa – toinen koki loppunsa kotipihallaan, toinen pihan läheisyydessä
2
Metsäteollisuus
|
Suomalainen kuusivaneri kelpuutettiin kaasutankkerien säiliöiden materiaaliksi
3
Erä
|
Kanadanmajavan leviäminen halutaan estää – näissä paikoissa lajit kohtaavat
Tilaajalle
4
Metsäteollisuus
|
Metsä Group käynnisti pehmopaperitehtaan Ruotsin Mariestadissa
5
Erä
|
Ketkun omistaja taisteli koiransa hengen puolesta, mutta petovahinkokorvaukset yllättivät – korvauksia saa aina enintään koiran arvon verran
6
Erä
|
Näin Suomen riistakeskus vastaa Luonnonsuojeluliiton väitteisiin
7
Metsänhoito
|
Avohakkuita välttelevä metsänkasvatus häiritsee maaperän hiilivarastoja perinteistä metsänkasvatusta vähemmän
Lisää aiheesta Koneviestissä
Koneviesti
|
Kuitu- ja energiapuun hinnat nousivat vuonna 2023 ja tukin hinta vakiintunut korkeammalle tasolle – koivutukin arvo nousi eniten
Koneviesti
|
Hermann Brothers Logging & Construction tarjoaa hakelogistiikkaa tehtaille ja puun kuorintaa sahoille – terminaaliin ajetaan 100 kuormaa puuta päivässä
Tilaajalle
Kolumni
Simo Jaakkola
Koneviesti
|
Puulle riittää kysyntää, mutta mistä saadaan työvoimaa metsään? – Tulevina vuosina metsistä hakataan yhä enemmän puuta
MAINOS: Suomen parhaat
Mainos: Osmo Color
Koti
|
Öljyvaha kirkastaa ja komistaa lattian
Mainos: Bema System
Maatalous
|
Nosto-ovilla helpotat arkeasi - vuoden ympäri // Lyftdörrar som förenklar vardagen – året om