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Juuri nyt | Viljakauppa jäissä uudella afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä ‒ ”viikonloppu menee epätietoisuuden vallassa”
Koti | 150 000 vessapaperirullasta rakennettu pyramidi teki Arto Korpelasta tunnetun – avioero johti vakavaan masennukseen