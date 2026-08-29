Metsästäjäliitto: villisika metsästettäväksi luonnonsuojelualueilla, droonit käyttöön ja trikiininäytteet ilmaiseksiMetsästäjäliitto kyseenalaistaa, onko taudin ydinalueen aitaaminen enää järkevää.
Metsästäjäliitto ehdottaa tiedotteessaan, että villisian metsästys tulisi sallia luonnonsuojelualueilla kuten kansallispuistoissa. Tämä pitäisi huolen siitä, että villisialle ei syntyisi ”suojelureservaatteja”.
Liitto haluaisi myös, että droonien käyttö sallittaisiin villisian metsästyksessä. Järjestön mukaan villisian pyynnistä maksettavaa toiminta-avustuksen nostamista tulisi harkita.
Lisäksi Metsästäjäliitto vaatii, että villisikojen trikiininäytteiden tutkimisesta aiheutuvat kustannukset korvattaisiin metsästäjille. Villisika voi kantaa ihmiselle vaarallisia trikiinejä, minkä vuoksi ravinnoksi käytettävästä lihasta on teetettävä tutkimus.
Liiton mielestä 50-100 euroa maksavat näytteet ovat kohtuuttoman hintaisia. Pienikokoisen nuoren villisian lihan arvo on pienempi kuin kallis trikiinianalyysi.
Liitto ehdottaa harkittavaksi, onko enää perusteltua suunnitella taudin ydinalueen aitaamista itärajan tuntumassa. Toimi on sen mielestä kallis ja aikaa vievä eikä sen hyödyllisyydestä ole enää täyttä varmuutta.Artikkelin aiheet
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