Stora Enso on nimittänyt talousjohtaja Niclas Rosenlewin yhtiön varatoimitusjohtajaksi, kerrotaan Stora Enson tiedotteessa.

Yhtiöllä ei ole kahteen vuoteen ollut virallista varatoimitusjohtajaa.

”Olen kiitollinen minulle osoitetusta luottamuksesta. On hienoa, että saan jatkaa tiivistä yhteistyötä Hansin, johtoryhmämme ja kollegoidemme kanssa eri puolilla Stora Ensoa yhtiön strategian eristämiseksi ja arvon luomiseksi asiakkaillemme ja osakkeenomistajillemme”, sanoo Niclas Rosenlew kertoo tiedotteessa.

Hans Sohlström jatkaa tehtävässään Stora Enson toimitusjohtajana.