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Juuri nyt | Onko vesipellin puuttuminen talosta vakava puute? Tutkija vastaa ja tarjoaa vaihtoehtoista ratkaisua
Tilaajalle | Mustikkasatoa verottava laikkupikaritauti saattaa levitä myös puolukoihin ja pensasmustikoihin − näin taudin voi tunnistaa