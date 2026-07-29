Mediat: Norjalaispariskuntaa odotti sieniretkellä yllätys”Jos en olisi nähnyt kuvaa, en olisi melkein uskonut sitä”, toteaa asiantuntija NRK:n jutussa.
Norjalainen Susanne Hætta kohtasi sieniretkellään melkoisen yllätyksen. Tenonvuonon lähistöllä aivan Suomen rajan tuntumassa kihlattunsa kanssa sienestänyt Hætta äkkäsi pensaikossa pötköttelevän suuren eläimen.
Lähempi tarkastelu paljasti eläimen mursuksi. Tapauksesta kertovat muun muassa Norjan yleisradioyhtiö NRK ja Suomessa Yle.
Hætta kertoo pariskunnan luulleen liikkumatta makaavaa eläintä aluksi kuolleeksi.
”Se ei välittänyt meistä, tuskin edes liikahti. Aloimme puhua kuiskaamalla ja perääntyä, mutta se oli varmaan kuullut meidät jo kauan sitten”, nainen kertoo NRK:n jutussa.
Myös mursuja tutkinut norjalainen väitöskirjatutkija Rune Aae toteaa NRK:n jutussa, ettei mursun hakeutuminen useita satoja metrejä metsän syvyyksiin ole lajille normaalia käytöstä.
”Jos en olisi nähnyt kuvaa, en olisi melkein uskonut sitä”, hän toteaa jutussa.
Tutkijat ovat NRK:n mukaan vain kerran aiemmin nähneet mursun vaeltavan näin syvälle metsään. Kyseessä oli Suomen ”Haminan mursun” tapaus, jossa Stenaksi nimetty mursu rantautui Haminaan ja Kotkaan heinäkuussa 2022.
Mediassa kiivaasti seurattua Stenaa yritettiin auttaa, mutta lopulta nälkiintynyt eläin menehtyi.
Hættan bongaamalla mursulla ei ole vielä kutsumanimeä, eikä se naisen mukaan sellaiselle olisi tarvettakaan.
”Mielestäni on tärkeää, ettemme inhimillistä villieläimiä. Sitten niistä yhtäkkiä tulee kuin lemmikkejämme, joita voimme lähestyä”, hän toteaa jutussa.
Tutkija Aae ei näe nimeämistä suurena ongelmana. Usein on myös käytännöllistä nimetä villieläimiä. Esimerkiksi norjalaismetsästä bongatun mursun kaltaisesta yksilöstä helpompi viestiä, kun sillä on nimi.
”Se, että eläimellä on nimi, ei automaattisesti tarkoita sen inhimillistämistä”, Aae toteaa.
Myös Stenaksi alunperin nimetty Kotkassa seikkaillut mursu tunnetaan nyt vain ”Haminan mursuna”. Eläin on täytettynä nähtävillä Luonnontieteellisessä museossa Helsingissä.
Yle: Pariskunnan ällistyttävä löytö sieniretkellä: norjalaismetsässä pötkötteli mursu
NRK: Deaivvaiga moršša vuovddis: Oaivvilda ahte ii galgga nama dasa bidjat
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