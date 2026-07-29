Video: Harrastelijakuvaaja sai videolle kuusi sudenpentua Sudenpennut syntyvät yleensä touko-kesäkuun vaihteessa. Tässä vaiheessa kesää pennut ovat jo melko touhukkaita.

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Metsä | Luonto Eija Vallinheimo

Virolainen harrastajakuvaaja onnistui kuvaamaan, kun kuusi sudenpentua käveli tietä pitkin ja tutkivat ympäristöään Läänerannan kunnan alueella. Pentujen emo ei kameran eteen ilmestynyt, mutta käski pennut lopulta takaisin metsään.

Harrastelijavalokuvaaja Merike Pikkmets kertoo Facebook-postauksessa, että ei ole koskaan ennen kuvannut susia. Nyt hän saikin kuviin kerralla peräti kuusi sutta.

Läänerannan kunta sijaitsee Länsi-Virossa Pärnumaan maakunnassa.

Susinaaras synnyttää tavallisimmin kolmesta kuuteen pentua, mutta susi voi saada yli kymmenenkin poikasta kerralla.

Noin kuusiviikkoisina pennut alkavat liikkua pesän ulkopuolella. Parin kuukauden ikäiset pennut telmivät jo vilkkaasti pesän ympäristössä ja syövät lauman muiden jäsenien tuomaa lihaa.

Pennut kasvavat nopeasti. Puolen vuoden ikäisinä nuoret sudet alkavat olla täysikasvuisen kokoisia ja osallistuvat lauman mukana jo saalistukseen.

Noin vuoden iässä suurin osa nuorista susista jättää synnyinlaumansa ja lähtee etsimään omaa elinaluetta. Osa nuorista susista jää laumaan auttamaan uusien pentujen hoidossa.