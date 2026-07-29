Suomalainen metsätieto kiinnostaa – palkittu näyttely saa uuden kodin PortugalistaPortugalilainen Ciência Viva -verkosto haluaa Heurekan Superpuu-näyttelyn pysyvästi uuteen metsiin keskittyvään tiedekeskukseensa.
Tiedekeskus Heureka vuokraa useita näyttelyitä muihin Euroopan maihin. Yksi niistä on Red Dot -muotoilupalkinnon saanut Superpuu-näyttely, joka on syksyllä menossa Portugaliin Lissaboniin.
Näyttely avautuu lokakuussa Pavilhão do Conhecimento -tiedekeskuksessa ja on esillä noin vuoden. Tämän jälkeen Ciência Viva -verkosto aikoo esitellä sen pysyvästi Portugalin uudessa metsiin keskittyvässä tiedekeskuksessaan.
Superpuu-näyttely kertoo puun erilaisista ominaisuuksista ja monipuolisista käyttömahdollisuuksista. Näyttely nostaa esille myös metsien ja pitkäikäisten puutuotteiden merkityksen ilmastonmuutoksen hillinnässä.
”Vain harvoilla tiedekeskuksilla maailmassa on omaa näyttelytuotantoa – viennistä puhumattakaan. Näyttelyvienti kirittää Heurekaa tavoittelemaan näyttelytuotannossa korkeaa laatua, joka kelpaa maailman muihinkin tiede- tai näyttelykeskuksiin”, toteaa Heurekan toimitusjohtaja Mikko Myllykoski tiedotteessa.Artikkelin aiheet
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