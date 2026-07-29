Lukijalta: Metsätalouden kannattavuuden pitää perustua puun hintaan, ei verohelpotuksiin Nykyisessä taloustilanteessa laajojen verohelpotusten jakaminen yhdelle sektorille ei ole perusteltua, kirjoittaa Jorma Seppänen.

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Puuta matkalla tehtaalle. Kuvituskuva. Kuva: Mikko Soini

Mielipide | Politiikka Lukijalta Jorma Seppänen

Lauri Oinonen ehdottaa puun myyntiveron puolittamista puukaupan vauhdittamiseksi (MT 24.7.).

Nykyisessä taloustilanteessa, jossa valtiontalous on tiukilla ja monilta kansalaisilta leikataan, laajojen verohelpotusten jakaminen yhdelle sektorille ei ole perusteltua. Puun myyntivero on nykyisellään oikealla ja oikeudenmukaisella tasolla muihin pääomatuloihin verrattuna, eikä se ole este puun myynnille.

Laajojen verohelpotusten jakaminen yhdelle sektorille ei ole perusteltua.

Metsätalouden kannattavuuden ja puuvirtojen liikkumisen täytyy perustua puusta maksettavaan riittävään markkinahintaan. Alan elinvoimaa ei pidä rakentaa veronkevennysten tai tukipolitiikan varaan, vaan markkinaehtoisesti.

Jorma Seppänen

Suomussalmi