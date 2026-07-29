Timber-Online: Havusahatavaran tuonti Kiinaan väheni viidenneksenMyös tuonti Suomesta ja Ruotsista Kiinaan väheni.
Kiina vähensi havusahatavaran tuontiaan tammi–kesäkuussa 21 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Havusahatavaran tuontimäärä oli pienin sitten vuoden 2017. Huippuvuoteen 2019 verrattuna tuonti väheni yli puolella, kertoo verkkosivusto Timber-Online.
Tuonti suurimmasta toimittajamaasta Venäjältä supistui 1,2 miljoonalla kuutiometrillä eli 23 prosenttia. Venäjä jatkaa silti Kiinan-tuonnin ylivoimaisena ykkösenä reilulla neljällä miljoonalla kuutiolla. Venäjän osuus Kiinan havusahatavaran tuonnista kattaa kaksi kolmasosaa.
Tuonti väheni myös Suomesta (-16 %) ja Ruotsista (-32 %). Sen sijaan tuonti kasvoi Kanadasta (+7 %), Uudesta-Seelannista (+4 %) ja Uruguaysta (+23 %).
Timber-Online: Softwood lumber imports down by a fifth (maksullinen)Artikkelin aiheet
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