Maa- ja metsätalousministeriö sai yli 40 lausuntoa lakiesityksestä, joka sallisi valkoposkihanhen ja merimetson vahinkoperusteisen suojametsästyksen. Pohjois-Karjalan maaseutupalvelut ja MTK tukevat muutosta, koska nykyiset karkotuskeinot ovat tehottomia ja korvaukset puutteellisia. Tringa ja WWF vastustavat esitystä, koska sen arvioidaan rikkovan lintudirektiiviä ja heikentävän lintulajien suojelua.

