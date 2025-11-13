Maksuton karttapalvelu kertoo, kuinka tuoretta metsävaratietoa alueeltasi löytyy Palvelu on vapaasti käytettävissä Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Metsävaratieto kerätään lentokoneen avulla vuosittain tietyiltä lohkoilta. Kuva verkkosivusta. Kuva: Sanne Katainen, kuvakaappaus: Metsäkeskus

Metsäkeskuksen uuden karttapalvelun avulla voi seurata metsävaratiedon tuotannon etenemistä eri inventointialueilla. Metsäammattilaiset voivat katsoa palvelusta helposti, missä vaiheessa tiedon tuotanto on omalla alueella, mutta palvelu on avoimesti kenen tahansa käytettävissä Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Metsävaratietoja voi hyödyntää monin eri tavoin, esimerkiksi metsänhoitotöiden sekä puunhankinnan suunnittelussa. Metsävaratietoa kerätään lentokoneesta tehtävän laserkeilauksen, ilmakuvauksen ja koealamittauksien avulla.

Palvelun karttanäkymästä voi hakea oman alueen ja tarkistaa, onko uuden metsävaratiedon tuotanto vielä aloittamatta, kuviointivaiheessa, viimeistelyvaiheessa vai ovatko tiedot jo valmistuneet. Tiedon tuotannon tilannetta voi katsoa kartalta ja valita myös useampia alueita tarkasteltavaksi kerralla.

”Metsäalan ammattilaiset ovat toivoneet tällaista palvelua, joka helpottaa uuden metsävaratiedon löytämistä ja hyödyntämistä”, kertoo metsätiedon palvelupäällikkö Jussi Lappalainen Metsäkeskuksen tiedotteessa.

Palvelussa on tietoa metsävaratiedon tuotannosta vuodesta 2022 eteenpäin. Tiedot päivittyvät palveluun päivittäin.

Metsävaratietoa valmistuu ennätysmäärä tänä vuonna. Metsäkeskus tuottaa tänä vuonna metsävaratietoa 2,6 miljoonalta hehtaarilta yksityismetsistä, 26 alueelta eri puolilta Suomea.

Tällä hetkellä on käynnissä vuonna 2024 kerättyjen tietojen viimeistely. Vuonna 2025 kerättyjä tietoja aletaan tuoda palveluun lähiaikoina. Tilannetta voi seurata karttapalvelusta.

Metsänomistajat voivat katsoa oman metsänsä tietoja Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelusta. Palvelusta saa tietoa esimerkiksi metsien kasvupaikoista, puustosta ja luontokohteista. Palvelussa on myös ehdotuksia hakkuista ja hoitotöistä.

Metsävaratiedon tuotannon tilanne -palvelu Metsäkeskuksen verkkosivuilla.