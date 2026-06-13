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Runsaimpina vuosina kokonaiset puut voivat peittyä seittiin.
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Metsä
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Piha ja puutarha
13.6.2026
16:00
Anniina Jokinen
Artikkelin aiheet
tuomenkehrääjäkoi
tuomi
seitti
toukat
perhonen
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