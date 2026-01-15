Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Yle: Aalistunturin hakkuiden keskeyttämisestä jaettiin tänään tuomiot aktivisteille
Tilaajalle | Jopa puolet pikkulinnuista kuolee talven aikana – paukkupakkaset verottavat lintuja kovalla kädellä