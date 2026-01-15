Yle: Aalistunturin hakkuiden keskeyttämisestä jaettiin tänään tuomiot aktivisteilleTuomion saaneet aktivistit joutuvat maksamaan päiväsakkojen lisäksi yli 23 000 euron korvaukset Metsähallitukselle.
Lapin käräjäoikeus antoi torstaina tuomionsa tapahtumista, jotka sattuivat Kolarin Aalistunturilla tammikuussa 2023. Yhteensä kahdeksaa henkilöä syytettiin hallinnan loukkauksesta ja poliisille niskoittelusta.
Ylen mukaan viisi aktivistia tuomittiin 40 päiväsakkoon. Lisäksi kaksi leirissä vieraillutta henkilöä sai pienemmän sakkotuomion, 30 päiväsakkoa.
Yhden leirissä vierailleen henkilön syytteet hylättiin näytön puutteen vuoksi. Osa mielenosoittajista poistui paikalta poliisin poistumiskäskyn jälkeen.
Metsähallitus Metsätalous oy vaati Metsäliikkeen ja Elokapinan aktivisteilta yhteensä 23 000 euroa korkoineen hakkuiden keskeytyksestä. Aktivistien leiriytyminen Aalistunturin hakkuualueelle johtavalle tielle viivästytti hakkuita, mikä aiheutti taloudellista vahinkoa hakkuuyrittäjille ja sitä kautta Metsähallitukselle.
Oikeus hyväksyi Metsähallituksen vahingonkorvausvaatimuksen. Sen joutuvat maksamaan yhteisvastuullisesti seitsemän tuomittua mielenosoittajaa.
Aalistunturin hakkuita estäneet aktivistit ovat aloittaneet korvausten maksamiseksi joukkokeräyksen. Vastineeksi tarjotaan Aalistunturi -aiheisia tarroja, kangasmerkkejä, postikortteja sekä julisteita.
