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Suden kannanarvioinnissa aineistoina käytetään tietoja tunnetusta kuolleisuudesta, Tassu-järjestelmään tallennettuja susihavaintoja, DNA-seurantaa sekä tutkimustietoa sudesta.
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Metsä
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Erä
26.6.2026
10:05
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
susi
kanta-arvio
Luonnonvarakeskus
Tassu-järjestelmä
DNA-seuranta
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