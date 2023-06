Samasta saharungosta kolme toisistaan eroavaa versiota – näin Husqvarnan 60-kuutioiset sahat poikkeavat toisistaan Husqvarna on jo pitkään monen moottorisahan mallisarjan kohdalla tarjonnut eri viritysasteen malleja. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että samasta sahanrungosta toteutetaan useampia eri versioita. Tätä logiikkaa on hyödynnetty myös Husqvarnan 60-kuutioisissa sahoissa.

Husqvarnan 60-kuutioisissa sahoissa eri viritysasteen kolmikon muodostavat 555, 560XP ja 562XP. Kuva: Tommi Hakala

MT Metsä | Metsätyövälineet 12:00 Tommi Hakala

Kun Husqvarna esitteli 1982 mallin 50 Rancher, tuli ammattimallien rinnalle vastaavan kuutiotilavuuden matalaviritteisempiä malleja. Rungoltaan ne vastasivat ammattimalleja, mutta varusteluaste ja viritysaste oli matalampi. Matalammalla viristysasteella pidennettiin sahojen komponenttien käyttöikää.

Myöhemmässä vaiheessa metsänomistajien käyttöön tarkoitetut mallit saivat "professional"-merkinnän. Nämä matalaviritteisemmät mallit on suunnattu niille ammattilaisille, joille pidempi käyttöikä on tärkeämpää kuin huipputeho.

Koneviesti tutustui tarkemmin Husqvarnan moottorisahakolmikkoon 555, 560XP ja 562XP, joissa kaikissa on identtinen perusrakenne kahvoja myöten. Näistä 555 Professional on matalaviritteinen, mutta silti ammattikäyttöön suunnattu malli. 560XP/XPG on yleishakkuukäyttöön tarkoitettu maksimitehon malli ja 562XP/XPG on puolestaan tarkoitettu 3/8” terävarustukselle.

Terävarustukseltaan 555 ja 560XP ovat pääsääntöisesti 0.325" jaon terävarustuksella (saatavilla myös 3/8" varustus). Sen sijaan 562XP:ssä on Husqvarnan järeämpiin sahoihin tarkoitettu laipan kiinnitys, joka on tarkoitettu 3/8" terävarusteille (9 mm kiinnitysura). 562XP sopii näin ollen kaveriksi Husqvarnan järeämmille sahamalleille, sillä terävarusteet ovat vaihtokelpoisia.

Moottoriltaan taas 560XP ja 562XP ovat rinnakkaiset mallit, joissa moottorinohjausjärjestelmässä on mukana hetkellisen lisätehon mahdollistava ylikierrosominaisuus. 555-mallissa ei ole lisäkierrosominaisuutta ja se toimii matalammilla maksimikierroksilla, mikä lisää kestävyyttä räväkkyyden kustannuksella.

Koneviesti testasi perusteellisemmin Husqvarna 555 -moottorisahaa katkontatöissä.

Lue Koneviestin nettisivuilta, millaiset olivat 555:n vääntöominaisuudet ja käyttökokemukset!

