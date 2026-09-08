KS: Viisi villisikaa jäi yhtä aikaa traktorin alle KouvolassaLappeenrantalaismies törmäsi sunnuntai-iltana valtatiellä villisikalaumaan.
Lappeenrantalaisen Vesa Tuiskun traktorin alle jäi ainakin viisi villisikaa myöhään sunnuntai-iltana. Asiasta kertoo muun muassa Kouvolan Sanomat.
Tuisku oli niittokoneineen palaamassa Kotkan suunnasta kohti kotia, kun villisikalauma juoksi yllättäen valtatie 15:lle suoraan traktorin alle. Tuiskun mukaan joukossa oli kaksi emakkoa ja kolme porsasta.
Onnettomuus tapahtui noin kello 23:n aikoihin Kouvolassa puolisen kilometriä Tykkimäestä etelään Sydänmaan ja Ojamaan kohdalla radan alituksen eteläpuolella. Tieosuudella ei ollut valaistusta.
Poliisit, suurriistavirka-apua antavat metsästäjät sekä eläinlääkäri kävivät Tuiskun mukaan tapahtumapaikalla, lehti kirjoittaa. Sikojen jäänteistä otettiin näytteet afrikkalaisen sikaruton varalta.
Onnettomuuspaikka ei kuulu sikaruton torjuntavyöhykkeeseen.
Muokattu 8.9. klo 20.36: Korjattu otsikkoon, että villisiat jäivät traktorin alle Kouvolassa.Artikkelin aiheet
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