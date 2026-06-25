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Juuri nyt | Tämän verran lannoitteet nyt maksavat
Tilaajalle | Entisestä Sikacosta sukeutumassa munituskanala – Itä-Suomen mittakaavassa yksikkö olisi iso