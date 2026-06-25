Yle: Saimaan vesi on niin alhaalla, että uitto joudutaan keskeyttämään heinäkuussaSaimaan poikkeuksellisen matala vedenpinta vaikeuttaa kesän puunuittoa.
Puunuitto keskeytyy Vuoksen vesistöalueen pohjoisosissa heinäkuussa, koska vedenkorkeus laskee liian alas. Alhainen vedenkorkeus haittaa jo nyt uittoa.
Vuoksen vesistöalueen pohjoisosissa käytetään tänä kesänä kapeampia, noin 20 metrin levyisiä uittolauttoja, jotta niput eivät tartu kiinni väylän sivuilla oleviin matalikkoihin.
Eteläisellä Saimaalla lautat voivat olla jopa 35 metriä leveitä ja kilometrin pituisia.
Saimaalle on myös perustettu väliaikaisia vesivarastoja, joihin puunippuja tuodaan mahdollisimman paljon Pohjois-Karjalasta sekä Pohjois-Savosta ennen uiton keskeytymistä.
Varastot varmistavat, että uitto voi jatkua eteläisen Saimaan metsäteollisuudelle tasaisesti talveen asti. Uittomäärä jää joka tapauksessa Saimaalla jopa neljänneksen pienemmäksi kuin viime vuonna.
Yle: Saimaan vesi on niin alhaalla, että uitto keskeytetään Vuoksen latvavesillä heinäkuussaArtikkelin aiheet
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