Orava tunkeutui sisätiloihin Kontiolahdella ‒ pelastuslaitos apuun Henkilökunta ei saanut yllättävää tunkeilijaa pois sisätiloista. Apuun tuli pelastuslaitos.

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Oravat syövät pääosin kuusen ja männyn siemeniä. Kuvituskuva.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos sai torstaina tehtävän eläimen pelastamisesta.

Syynä Kontiolahdelta tulleeseen tehtävään oli sisätiloihin hakeutunut orava, jota ei omin avuin saati poistumaan.

Orava oli päässyt Kontiotuvan sisätiloihin Kontiolahdella avoinna olleesta ulko-ovesta. Paikalla ollut henkilökunta ei itse ollut saanut oravaa pois tiloista ja he olivat soittaneet pelastuslaitokselle.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen vanhemman pelastajan Jere Turusen mukaan orava saatiin haavilla ulos. Oravaa ei saatu haaviin, mutta sen avulla se saatiin ohjattua pois sisätiloista.

Pelastusoperaatio oli ohi noin viidessä minuutissa. Orava hyppi sisätilavierailun jälkeen tyytyväisenä takaisin luontoon.

Turusen mukaan tämän kaltaiset tapaukset ovat suhteellisen yleisiä ja ihmiset ilmoittavat niistä aktiivisesti.

Kontiotupa on yhteisöllinen kohtaamispaikka ja kuntalaisten yhteinen olohuone Kontiolahdella, Pohjois-Karjalassa.