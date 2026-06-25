Metsänhoidon tuet loppumassa – osa hakemuksista käsittelyyn vasta ensi vuonna Metso-ohjelman hankkeisiin, vesiensuojeluun ja kulotuksiin riittää rahoitusta vuoden loppuun asti.

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Tälle vuodelle varattu taimikonhoidon tuki on kohta käytetty. Kuva: Risto Jussila

Metsä | Metsänhoito Jarmo Palokallio

Metsänhoidon tukeen varattu määräraha on loppumassa. Se siirtää hakemusten käsittelyjä ensi vuoteen, kertoo Metsäkeskus.

Metsäkeskuksen mukaan tukivarat loppuivat kesken myös viime vuonna. Se siirsi maksatuksia tälle vuodelle ja söi samalla tämän vuoden tukipotista melkoisen siivun.

”Tukivarojen loppumisesta huolimatta metsähoitotyöt kannattaa tehdä metsän kannalta oikeaan aikaan.” Sameli Salokannel

Esimerkiksi taimikon ja nuoren metsän hoidon tukeen oli tälle vuodelle varattu 20,6 miljoonaa euroa. Siitä jäljellä on enää 2,3 miljoonaa.

Hankehallinnon päällikkö Sameli Salokannel kehottaa metsänomistajia kaikesta huolimatta toteuttamaan hoitotyöt ajallaan. Samalla kannattaa varautua hankkeiden pitkään käsittelyyn ja maksatukseen.

Loppuvuonna saapuvat hakemukset käsitellään vasta ensi vuonna.

Metsänhoitotöistä terveyslannoituksiin on ollut aiempaa enemmän kiinnostusta. Niiden osalta toteutuksia siirtyy maksettavaksi ensi vuodelle noin kolmen miljoonan euron edestä.

”Käsittelyssä on noin 900 hakemusta, ja ruuhkaa puretaan syksyn aikana”, kertoo Salokannel tiedotteessa.

Suometsissä kuluvana vuonna maksetaan vielä vanhan kemera-lain mukaisia tukia. Uusi suometsien hoidon tuki ei ole metsänomistajia kiinnostanut.

Metsäkeskus joutunee hylkäämään metsätiehankkeita viiden miljoonan euron edestä. Kuva: Kuvituskuva

Metsätietukea koskevia hakemuksia saapui viime vuonna runsaasti, eikä myöntämisvaltuus riitä kaikkiin. Metsäkeskus arvioi joutuvansa hylkäämään hakemuksia noin viiden miljoonan euron edestä.

Tänä vuonna saapuneet hakemukset käsitellään vasta vuonna 2027.

Ympäristötuki määräaikaiseen metsän suojeluun on myös kysyttyä. Tänä vuonna on suojeltu noin 2 000 hehtaaria metsää ja maksettu tukea lähes 9 miljoonaa euroa. Käsittelyssä on edelleen hakemuksia yli 11 miljoonan euron edestä ja loppuvuonna odotetaan vielä 6–7 miljoonan euron hakemuksia.

Uudet hakemukset siirtyvät käsittelyyn vuodelle 2027.

Metso- ja Helmi-ohjelmien hankkeisiin, vesiensuojeluun ja kulotukseen riittää määrärahoja tämän vuoden loppuun.