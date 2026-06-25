Omatoiminen taimikonhoito tilastoihin – metsänomistajat hoitivat 67 400 hehtaaria itse Taimikonhoidon tilastointi täydentyi metsänomistajien omatoimista työtä koskevalla arviolla.

Jaa Kuuntele

Taimikonhoidon oikea ajoitus vähentää kunnostustarvetta. Kuvituskuva. Kuva: Johannes Wiehn

Metsä | Metsänhoito Aida Salminen

Luonnonvarakeskuksen tiedotteen mukaan vuonna 2025 taimikkoja hoidettiin yhteensä 199 400 hehtaaria. Tästä 67 400 hehtaaria oli aiemmin tilastoimatonta, omatoimista taimikonhoitoa.

Taimikonhoitoon käytettiin yli 96 miljoonaa euroa, josta omatoimisen taimikonhoidon osuus oli 34 miljoonaa euroa.

Omatoimisella taimikonhoidolla tarkoitetaan metsänomistajien omissa metsissään tekemää työtä, jonka arvio perustuu valtakunnan metsien inventoinnin aineistoon.

Taimikonhoidon oikea ajoitus vähentää nuorten metsien kunnostustarvetta.

”Jos taimikonhoidot tehdään ajallaan, metsän kunnostukselle ei välttämättä ole tarvetta. Kunnostettavassa nuoressa metsässä voidaan myös mennä suoraan raivaukseen ja ensiharvennukseen, jos puusto on järeytynyt riittävästi”, kertoo Luken yliaktuaari Tiina Mäkipää.

Luken tietojen mukaan metsänhoito- ja metsänparannustöihin käytettiin vuonna 2025 yhteensä noin 294 miljoonaa euroa. Tämä luku ei kuitenkaan ole vertailukelpoinen muiden vuosien kanssa, koska siihen on lisätty omatoimisten taimikonhoitotöiden osuus.

Ilman lisäystä vertailukelpoinen kokonaiskustannus oli 260 miljoonaa euroa, mikä on kahdeksan prosenttia vähemmän kuin edeltävien viiden vuoden aikana keskimäärin.